Latin Amerika'yı yakından tanıyan Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya yönelik suikast girişimine ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı. Maduro'nun hedef alınmasının iç ve dış nedenlerin olduğunu söyleyen Kutlu, Venezuela ile Amerika arasındaki anlaşmazlıklara dikkat çekti. Kutlu'ya göre, Ankara Caracas ile ilişkilerini daha fazla geliştirmeli.

Saldırıyı kınadı, Amerika'ya dikkat çekti. Ankara Caracas arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.



Geçen yıl teröristler ele geçirdikleri bir polis helikopteriyle saldırı düzenledi. Son olarak da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bombalı drone ile hedef alındı.



Maduro ve Venezuela hükümetinin hedef alınmasının perde arkası tartışılıyor.



Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu yaşanan terör saldırılarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.



LAMER Müdürü Kutlu, bu süreçte Venezuela ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Gerekçelerini sıraladı.



ulusal.com.tr

