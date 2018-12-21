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Mağarada saklanan o teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli kırsalında mağarada sıkıştırılan 6 teröriste günlerce "Teslim ol" çağrısı yapıldı. her seferinde mehmetçiğe ateşle karşılık veren teröristler düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Mağarada saklanan o teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıkıştırılan PKK'lıların tamamı etkisiz hale getirildi.

Valilik ayrıntıları paylaştı. Tunceli Ovacık kırsalında tespit edilen PKK'lıların yakalanması için 13 Aralık'ta operasyon başlatıldı. 

9 gündür devam eden operasyonda teröristlerin bir mağarada olduğu tespit edildi.

Teröristlere günlerce teslim ol çağrısı yapıldı ancak PKK'lılar ateşle karşılık verdi. Sonuç alamayan güvenlik güçleri, karadan ve havadan operasyon yaptı. Tüm PKK'lılar etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı son bir hafta içinde yurt içinde ve dışında 84 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #tunceli
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