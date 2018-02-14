Emniyet Genel Müdürlüğünce başlatılan SMS projesi kapsamında mağdur vatandaşlar, bugüne kadar mala karşı işlenen 7 bin olay failinin yakalandığını mesajlarla öğrendi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan SMS projesi kapsamında mağdur vatandaşlar, zanlılar yakalandığında mesajla bilgilendiriliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığınca, mağdur vatandaşların müracaat ederek şikayette bulundukları olaylarla ilgili gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştırmak amacıyla ülke genelinde 6 Kasım 2017'de başlatılan SMS projesi sürüyor.

Uygulama kapsamında, mal varlığına karşı işlenen suçlar nedeniyle mağdur vatandaşa polis karakolunda müracaatı sırasında şikayetçi olduğu konuyla ilgili belli aralıklarla bilgilendirme mesajı almak isteyip istemediği soruluyor.

Bilgi almak istediğini belirten vatandaşın cep telefonu numarası sisteme kaydediliyor. Zanlılar yakalanınca veya şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyorsa 4 ayda bir olmak üzere mağdur vatandaşa otomatik bilgilendirme mesajları gönderiliyor.



Vatandaş failin yakalandığını SMS ile öğreniyor

AA muhabirine bilgi veren Asayiş Dairesi Başkanlığında görevli Komiser Yardımcısı Mehmet Tanır, proje başladığı günden bu yana vatandaşlara 17 bin SMS gönderildiğini söyledi.

Bu mesajlardan 7 bininin faillerin yakalandığına ilişkin olduğunu belirten Tanır, projeyle mağdur ile polis iletişiminin kesintisiz devam etmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Vatandaştan uygulamadan memnuniyet duyduklarına ilişkin geri dönüşler aldıklarını anlatan Tanır, projenin "kişilere karşı işlenen suçlar" için de uygulanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini bildirdi.