Silvan’ın Selahattin Mahallesi’nde, Gaza Tope mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.
Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri mahalleye sevk edildi. Giriş ve çıkışa kapatılan mahallede, sokak başlarında ekipler önlem aldı, özel harektçı polislerin de aralarında olduğu güvenlik güçleri evlerde arama yapmaya başladı.
Evlerdeki arama sürerken, operasyonla ilgili açıklama yapılmadı.
Diyarbakır'ın Silvan İlçesi’nde bugün sabaha karşı silah seslerinin geldiği Selahattin Mahallesi’ne polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Giriş ve çıkışa kapatılan mahalledeki evlerde aramalar sürüyor.
Silvan’ın Selahattin Mahallesi’nde, Gaza Tope mevkiinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında silah sesleri duyuldu.
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