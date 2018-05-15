İstanbul "Mahalleler Birliği" üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde kentsel dönüşüm ve tapu eylemi yaptı. Vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi.

Aslında ellerindeki dövizlerle ve pankartlarla her şeyi anlatıyorlar.İstanbul'un birçok mahallesinde yaşayan vatandaşlara tapu tahsis belgesi verdiler ama tapuyu bir türlü vermediler.Yıllardır tapu alamadığını iddia eden "Mahalleler Birliği" üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde yerel yönetimleri protesto etti.Açıklama yapan mahalle yöneticileri yerel yönetimleri eleştirdi.Vatandaşlar kendilerini sorulmadan yapılan kentsel dönüşüm projelerini de eleştirdi.