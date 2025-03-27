Mahir Polat hastaneye kaldırıldı! Avukatları ev hapsi talep etmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın durumuyla ilgili ilk bilgiyi, gazeteci İsmail Küçükkaya duyurdu. Küçükkaya, "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dedi.

"KALP RAHATSIZLIĞI VE TIKANIKLIKLAR VAR"

Mahir Polat, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde sağlık durumuyla ilgili detayları şu sözlerle paylaşmıştı: “Son olarak iki hafta önce anjiyo oldum ve toplam altı stentim bulunmaktadır. Bunun dışında iki damarımın tıkanıklığı mevcuttur. İki hafta sonrası içinde buna ilişkin yeni bir anjiyo planlanmıştı. Hali hazırda tedavim devam etmekte olup kullanmakta olduğum ilaçlar mevcuttur. Yine tiroid kanseri geçirmem sebebiyle düzenli pet çekimleri vücudumda başka noktada kanser çıkıp çıkmadığı takip ve tedavisi yapılmaktadır. Bunların yanında uyku apnem bulunması dolayısıyla cihaza bağlı olarak uyuyan bir yaşam koşulundayım. Hipertansiyon ve şeker hastalığım da mevcuttur.”

Sağlık sorunları nedeniyle avukatları, Polat'ın cezaevinde kalmasının risk taşıdığını vurgulayarak savcılığa ev hapsi talebinde bulunmuştu. Ancak bu talep henüz olumlu sonuçlanmadı.

TUTUKLANDIĞI İÇİN AMELİYATI ERTELENDİ

Polat'a, kalp damar tıkanıklığı nedeniyle yeni bir ameliyat tarihi verilmişti. Ancak tutuklanmasının ardından bu ameliyat ertelendi. BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, kapalı alan fobisi bulunan Polat, Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Kardeşi Cevdet Polat, Mahir Polat'ın moralinin yüksek olduğunu ancak sağlık durumu nedeniyle büyük risk taşıdığını belirtti. Polat, “Mahir’in kalbinde sık sık damar tıkanıklığı oluyor bu nedenle daha önce de 5-6 tane stent takılmıştı. Aynı zamanda trioid kanseri tedavisi görmüştü ancak takipleri sürüyor. Ayrıca şeker ve tansiyon hastası. Bu nedenle savcılığa ev hapsi talebinde bulunduk, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz” dedi.