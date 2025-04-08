Mahir Polat için yeni sevk talebi: Testler için hastaneye gönderilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu, Adli Tıp Kurumu tarafından yeniden değerlendiriliyor. Tutuklu bulunan Polat'ın, önemli testlerden geçebilmek için tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi talep edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mahir Polat için yeni sevk talebi: Testler için hastaneye gönderilecek
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Adli Tıp 11. İhtisas Kurulu, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği yazıda, Mahir Polat’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti. Polat’ın, 24 saatlik tansiyon holter ve ritim holter testleri, biyokimya, tiroid fonksiyon testleri, hemogram, idrarda protein değeri ölçümü gibi kapsamlı tıbbi testlerden geçirilmesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, boyun ve batın ultrasonografi tetkiklerinin yapılması gerektiği belirtildi.

Mahir Polat, 29 Mart 2025’te Silivri’deki cezaevinden ambulansla hastaneye sevk edilerek, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. Yapılan anjiyo işleminin ardından, Polat’ın sağlık durumu stabil hale gelmişti. 31 Mart’ta taburcu edilen Polat, cezaevine geri gönderilmişti.

Ancak, sağlık durumu yeniden değerlendirilmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Polat’ın burada yapılan muayenesi sonrası, daha ileri tetkikler için hastaneye sevk edilmesi gerektiği kararı alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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