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Mahir Ünal'dan cinsel istismar düzenlemesi ve erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal cinsel istismar düzenlemesi ve erken seçim iddialarına karşı gazetecilerin sorularını cevapladı. Erken seçin yok diyen Ünal, cinsel istismarla ilgili de toplumun eğitilmesi gerektiğini belirtti

Mahir Ünal'dan cinsel istismar düzenlemesi ve erken seçim açıklaması

AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Eğitim kurumlarında ailede yeni düzenlemeler var. Yeni dönemde önceliğimiz olacak. Yasal düzenlemeler gerçekleştirilecek. Bunun sadece cezayla değil toplumun eğitimiyle de ilgisi var. Meclis çalışmaya başladığından ilk işlerden bir tanesinin bu olacağını düşünüyorum.

Hayvan haklarıyla ilgili de bir düzenleme vardı. Hem çocuk istismarı hem kadına dönük şiddet hem çocuğa saldırı bunlarla ilgili öncelik olarak tavrımızı koyduk. Bundan sonra da bu konudaki hassasiyetimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

ERKEN SEÇİM İDDİALARI

Yeniden erken seçim tartışmalarının başlamasını doğru bulmuyoruz. Türkiye erken seçim tartışmalarından çıkmıştır önüne bakmaktadır. Önceliği yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesidir. Ondan sonra Türkiye hızla yoluna devam edecektir: Birileri Türkiye'yi seçim atmosferine sokmaya çalışılıyor. Bazı arkadaşlarımızın açıklamaları erken seçime destek gibi sunuluyor. Bizim gündemimizde erken seçim yok: Türkiye daha yeni bir erken seçimden çıktı. Bir sürü önceliğimiz var çocuklarımızla ilgili kadınlarımızla ilgili ekonomiyle ilgili...

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Etiketler; #mahir ünal #açıklama #erken seçim #cinsel isitsmar düzenlemesi
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