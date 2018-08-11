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Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt
Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ünal, "Dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt: Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye yönelik kur manipülasyonu destekli uluslararası operasyon düzenlenirken operasyonun sözcülüğünü üstlenmesine şaşırmadıklarını belirtti.

Ünal, açıklamasında şunları kaydetti:
"Hükümete yönelik 'yaptırım paketi' adı altında yalan, yanlış, iftira dolu tüm argümanlarını bu pakete doldurması, tam anlamıyla bir siyasi karaborsacılıktır. Bugün yaşananlara ve açıklamalara bakıldığında dolar kuru ile ilgili dalgalanmanın manipülatif olduğu ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı apaçık ortadayken Kılıçdaroğlu, aldığı pozisyon ile Türkiye karşıtlarının safında yer almıştır.

Kılıçdaroğlu bilmelidir ki Türkiye, bugüne kadar kendisinin de sözcülük görevini üstlendiği onlarca hamleyi, Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin kenetlenmesi ile aşmıştır. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan lider, Kılıçdaroğlu ise meşruiyeti tartışmalı bir genel başkandır."


Kaynak: AA
Etiketler; #mahir ünal #kemal kılıçdaroğlu #chp #AKP
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