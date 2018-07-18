AKP Sözcücü Mahir Ünal gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP'nin iftira ve yalanlarına karşı "cumhurbaşkanımızın avukatı gerekli süreci başlattı" diyen Ünal HDP'nin Kandil'den emir aldığını ifade etti.

Brunson davası siyasetin konusu değil yargının konusudur. Bu konuda esas olan yargının vereceği karardır. Biz FETÖ'nün iadesi konusunda gerekli belgeleri ilettiğimizde onlarda bize bu konunun yargının konusu olduğunu ifade ettiler.



TBMM Bedelli askerlik konusunu gündemine aldı bugün grup başkan vekilimiz kamuoyunu bilgilendirdi. Grup Başkanvekilimizin verdiği bilgiler doğrultusunda meclise iletilecek.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup başkanvekilliğinden bugüne kadar yalanları her defasında yalanları ortaya çıkmasına rağmen sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etti. Cumhurbaşkanımızın avukatı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarıyla ilgili gerekli süreci başlattı. Biz Kılıçdaroğlu'nun yalanlarından iftiralarından sıkıldık.



Biz HDP meclise girmemelidir dedik terörle arasına mesafe koymamaktadır dediğimizde Kılıçdaroğlu HDP'ye bizim gibi bir siyasi partidir diyen bir anlayış içinde. HDP Kandil'den emir almaktadır. CHP neden terörle mücadeleden rahatsızdır? Bunu sormak gerekiyor.



Şimdi OHAL kalkıyor. Yeni dönemde terörle mücadele de demokrasiyi korumak temel hak ve özgürlükleri güvence altına almak için bir düzenleme yapacaktır.



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