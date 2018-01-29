Kars'ta darbe girişimine ilişkin davada mahkeme başkanı, FETÖ sanığının avukatının kendisine, "Savcıyla da aranızda notlar geziyor biz göremiyoruz" demesi üzerine, "Herkes haddini bilsin görevini yapsın" diyerek tepki gösterdi.

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen, aralarında dönemin İl Jandarma Komutanı Albay Serdar Güngör'ün de bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanığın yargılanması sürüyor.



Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan Serdar Güngör ile dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Kamil Öztürk, Astsubay Murat Aydoğmuş, önceden adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 sanık hazır bulundu.

Dönemin İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Binbaşı Ömer Talay ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.

Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik salonda görülen duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Dönemin İl Jandarma Komutanı Serdar Güngör, savunmasında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan örgütün sözde sıkıyönetim komutanı ve dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Ali Avcı'nın daveti üzerine tugaya gittiğini söyledi.

Sıkıyönetim ilanından haberinin olmadığını öne süren Güngör, "Ali Avcı bana darbe var demedi 'gel çay içelim' diye çağırdı. O benim amirim bunun üzerine ben de tugaya gittim. Tugayda bulunduğumuz süre içinde birkaç kez çıkmaya çalıştık ama olmadı. Daha sonra resmi makam telefonundan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta aradı, telefon Yarbay Kamil Öztürk'teydi bana verdi. Nerede olduğumu sordu tugayda olduğumu söyledim. Geri dönmemizi ve alaya gittiğinde görüşmemizi söyledi. Daha sonra oradan ayrıldık Ali Lapanta'yı kaç defa aradım ulaşamadım." ifadesini kullandı.



Ali Avcı'nın Emniyet Müdürü, AKP İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın evlerine ekip göndermesini istediğini ancak bu isteği yerine getirmediklerini anlatan Güngör, suçsuz olduğunu ve beratini istediğini söyledi.



"Herkes haddini bilsin görevini yapsın"

İl Jandarma Komutanı Güngör, savunma yaptığı sırada tutuksuz yargılanan başçavuş Bahadır Ç, mahkeme heyetine bir belge sundu.

Mahkeme Başkanı Saffet Murat Kasapoğlu'nun belgenin konusunu açıkladıktan kısa bir süre sonra Güngör'ün avukatı belgenin içeriğinin söylenmediğini iddia etti. Avukatın "Savcıyla da aranızda notlar geziyor biz göremiyoruz" demesi üzerine Kasapoğlu, duruma tepki gösterdi. Kasapoğlu, "Herkes haddini bilsin görevini yapsın. Ben bunu heyete hakaret olarak değerlendiriyorum. Daha iyisini yapacağınıza inanıyorsanız siz gelin buraya oturun. Herkes haddini bilsin." dedi.

Bu olay üzerine Kasapoğlu, sanıklardan mahkeme heyetine gelen belgeleri mübaşir aracılığıyla sanık avukatlarına gösterdi.