Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin FETÖ'nün darbe girişimi davasında Mahkeme Başkanı Giray, savunmasında Korgeneral Zekai Aksakallı'yı suçlayıcı ifadeler kullanan sanık eski üsteğmen Öksüz'e, "Duruşmayı provoke etme" sözleriyle tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, avukatları, müştekiler ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.



Duruşmaya Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli olan ve darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen eski üsteğmen Raşit Öksüz’ün savunmasıyla başlandı.



Öksüz, 15 Temmuz öncesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı Destek Grup Komutanlığı Emniyet ve Muhafız Bölüğü'nde takım komutanı olarak görev yaptığını anlattı.



Darbe girişiminden birkaç saat önce eşiyle gezerken Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan Serdar üsteğmenin kendisini aradığını ve gece tatbikat olacağını söylediğini öne süren Öksüz, "Serdar üsteğmen, 'Tatbikat listesinde senin de ismin var.' dedi. Ben de kendisine yarın nöbetim olduğunu, bu nedenle bana hiç kimsenin bir şey söylemediğini belirttim. Akşam 21.00 gibi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na gitmem gerektiğini söyledi." diye konuştu.



Öksüz, daha önce birçok tatbikata katıldığını, İç Hizmet Kanunu'na göre emirlerin sözlü de iletilebileceğini bildiğinden muhafız alayına gönderilmesini yadırgamadığını savundu.



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na kendisine ait araçla gittiğini anlatan Öksüz, şunları söyledi:

"Gittiğimde alay bayağı kalabalıktı. Bizden önce gelenler silahlı, üniformalı ve teçhizatlıydı. Bu kişileri koordine eden bordo bereli, kısa boylu, gözlüklü bir albay vardı. Elinde akıllı telefonla sürekli birileriyle konuşuyordu. Daha sonra bana da hücum yeleği, silah, teçhizat ve bot verdiler, ben de bunları giydim. Ondan sonra hiçbir emir almadan kamelyada sabaha kadar bekledim."



Sabah alaya iki helikopterin geldiğini ifade eden Öksüz, Akıncı Üssü'ne inene kadar Özel Kuvvetlere gittiklerini düşündüğünü öne sürdü. Sanık Öksüz, daha sonra helikopterdekilerden birinin, hava sahası kapalı olduğu için Akıncı Üssü’ne yönlendirildiklerini söylediğini iddia etti.



Sanık Öksüz'ün, savunmasına eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'ya yönelik suçlayıcı ifadelerle devam etmesi üzerine izleyiciler, "Dalga geçmeyin vatan hainleri. Vatansızlar." diye tepki gösterdi. Sanık Öksüz de "Başkanım, savunma yapıyorum, bunları çıkartır mısınız?" ifadelerini kullandı.

İzleyicileri ikaz eden Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Öksüz'e, "Diğer kişiler hakkında suç duyurusu ve şikayette bulunabilirsiniz. Kendinle ilgili konuları, iddiaları anlat." uyarısında bulundu.



Bu arada, diğer sanıkların izleyicilere bağırması üzerine Başkan Giray, "Eğer böyle devam ederseniz salonu boşaltır, sanıkların ifadesini tek tek alırım." dedi.



Mahkeme Başkanı Giray, sanık Öksüz'ü, önceki ifadelerini tekrarlaması üzerine, "Özel Kuvvetler Komutanlığı davası devam ediyor, bizim davamızla ilgili bir boyutu yok. Esasa ilişkin savunmanı yap, provokasyon yapıyorsun şu an." diyerek uyardı.