Mahkeme Ege Akersoy hakkında karar verdi!

İstanbul'da düzenlenen Filistin mitinginde İsmail Aydemir'e yumruk attığı için yargılanan Ege Akersoy hakkında karar çıktı. Akerson idari para cezası alarak serbest bırakıldı.

Mahkeme Ege Akersoy hakkında karar verdi!
Mahkeme Ege Akersoy hakkında karar verdi!

İstanbul'da Filistin'e destek mitingi düzenlenmiş, elinde "tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir saldırıya uğramıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Ege Akersoy, İsmail Aydemir'e yumruk attığı iddiasıyla gerçekleştirilen yargılamada serbest bırakıldı. Mahkeme Akersoy'a "kasten basit yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Akersoy, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan ise beraat etti. 

EGE AKERSOY'A ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy'un, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçunun unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, Akersoy'un bu suçtan beraatına karar verdi. Mahkeme, 'kasten basit yaralama' suçundan ise Ege Akersoy'a 2 bin TL adli para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

# filistin # istanbul # halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik
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