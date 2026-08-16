Mahkeme kararını verdi: Alihan Kuriş dahil 32 kişi cezaevine gönderildi!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararını verdi; aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ankara merkezli çok sayıda ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alınan 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı.

ALİHAN KURİŞ VE 31 KİŞİYE CEZAEVİ YOLU

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki delilleri değerlendirerek örgüt lideri Alihan Kuriş ile birlikte toplam 32 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 6'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılma kararı verildi.