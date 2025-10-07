Mahkeme kararını verdi! Matematik öğretmeni Derya Demir’i öldüren meslektaşı için beklenen hüküm çıktı

Mersin’in Erdemli ilçesinde bıçaklanarak öldürülen matematik öğretmeni Derya Demir davasında karar açıklandı. Sanık meslektaşı, ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezasına çarptırıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Mersin’in Erdemli ilçesinde matematik öğretmeni Derya Demir’in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

Erdemli’de 19 Ağustos 2024’te kaybolan iki çocuk annesi Derya Demir, babasının evinin karşısındaki yazlık dairede 25 Ağustos’ta bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan meslektaşı ve aynı kurumda görev yapan Murat O., tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Murat O. tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcileri de duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın “kadına karşı kasten öldürme”, “başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” ve “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanığın “canice davranmadığını” söylemesi üzerine tepki gösterdi. Başkan, “Madem cani değilsin, o halde olaydan sonra ambulans çağırıp maktulü o halde bırakmasaydın. Bu durumda vicdanını sorgular haldeyiz.” ifadelerini kullandı.

Son sözleri sorulan sanık Murat O., “Olay kendiliğinden gelişti. Derya ile evlenmek istiyorduk, çok pişmanım. Ailesinden tek tek özür diliyorum.” dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “banka kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama” suçundan 2 yıl 8 ay, “kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık” suçundan ise 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

matematik öğretmeni cinayet
