Mahkeme salonu karıştı! İmamoğlu davasında gergin anlar: Duruşmaya ara verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 sanıklı davanın ilk duruşmasında, izleyicilerin tezahüratları üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti ve duruşmaya saat 13.30'a kadar ara verildi.

Yayınlanma:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer 401 sanığın yargılandığı "yolsuzluk" soruşturmasının ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülmeye başlandı.

Duruşma esnasında seyirci sıralarından atılan sloganlar mahkeme düzeninin bozulmasına yol açtı. Uyarılara rağmen duruşma düzeninin sağlanamaması üzerine mahkeme heyeti salonu terk etti. Ardından jandarma ekipleri izleyicileri salondan dışarı çıkardı. Güvenlik önlemleri kapsamında, tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar da salondan uzaklaştırıldı.

Mahkeme başkanı, izleyicilerin salondan çıkarılması kararıyla birlikte duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verdi.

3 BİN 809 SAYFALIK İDDİANAME

11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianame, bugünkü ilk duruşmada kayıtlara geçti. İddianamede "örgüt lideri" olarak suçlanan Ekrem İmamoğlu hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Dosyada yer alan diğer sanıklardan Fatih Keleş için bin 542 yıl, Murat Ongun için 251 yıl ve Adem Soytekin için 51 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma salonunun önünde bulunan vatandaşlar ve sanık yakınları, saat 13.30’da başlayacak olan ikinci oturumu beklemeye devam ediyor.

ekrem imamoğlu
