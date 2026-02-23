Mahkemeden CHP lideri Özgür Özel'e tazminat cezası

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasında nihai karar çıktı. Yerel mahkemenin dava hakkında daha önce verdiği ret kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya 25 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI

Hukuki süreç, Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" şeklindeki paylaşımıyla tetiklendi.

Aynı gün bu mesajı alıntılayan Özgür Özel, hesabından şu yanıtı verdi:

"Yok be Süleyman… Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! … SAHTEKAR SÜLÜ"

Bu sözlerin ardından harekete geçen Soylu, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Özel hakkında 1 milyon TL talepli manevi tazminat davası açtı.

ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI

Kararı değerlendiren istinaf mahkemesi, 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri bir bütün halinde ele aldı. Mahkeme kararında, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının normalden daha geniş olduğu hatırlatıldı. Ancak somut dosyada sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında değerlendirilemeyeceğinin altı açıkça çizilerek, eylemin davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı. Bu gerekçeyle, davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

TAZMİNAT YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin hükmüne göre; belirlenen 25 bin TL tutarındaki manevi tazminat, 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel'den tahsil edilerek Süleyman Soylu'ya ödenecek.