Mahkemeden CHP lideri Özgür Özel'e tazminat cezası

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki sosyal medya tartışması yargıda sonuçlandı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin ret kararını bozarak Özel'in Soylu'ya 25 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mahkemeden CHP lideri Özgür Özel'e tazminat cezası
Yayınlanma:

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasında nihai karar çıktı. Yerel mahkemenin dava hakkında daha önce verdiği ret kararı, istinaf mahkemesi tarafından kaldırıldı. Dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Özgür Özel'in Süleyman Soylu'ya 25 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYADA BAŞLAMIŞTI

Hukuki süreç, Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" şeklindeki paylaşımıyla tetiklendi.

Aynı gün bu mesajı alıntılayan Özgür Özel, hesabından şu yanıtı verdi:

"Yok be Süleyman… Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! … SAHTEKAR SÜLÜ"

Bu sözlerin ardından harekete geçen Soylu, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Özel hakkında 1 milyon TL talepli manevi tazminat davası açtı.

ELEŞTİRİ SINIRI AŞILDI

Kararı değerlendiren istinaf mahkemesi, 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan sosyal medya paylaşımındaki ifadeleri bir bütün halinde ele aldı. Mahkeme kararında, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının normalden daha geniş olduğu hatırlatıldı. Ancak somut dosyada sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığına dikkat çekildi.

Söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında değerlendirilemeyeceğinin altı açıkça çizilerek, eylemin davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı vurgulandı. Bu gerekçeyle, davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği kanaatine varıldı.

TAZMİNAT YASAL FAİZİYLE ÖDENECEK

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi'nin hükmüne göre; belirlenen 25 bin TL tutarındaki manevi tazminat, 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel'den tahsil edilerek Süleyman Soylu'ya ödenecek.

İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahallelerİstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi: İşte 24 Şubat 2026 Salı istanbul elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahallelerYurt
Yarın hava nasıl olacak? 24 Şubat'ta 17 ile sağanak ve karla karışık yağmur geliyorYarın hava nasıl olacak? 24 Şubat'ta 17 ile sağanak ve karla karışık yağmur geliyorYurt
Özgür Özel süleyman soylu tazminat
Günün Manşetleri
10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Ocak ayı kartlı ödeme istatistikleri belli oldu
Şırnak'ta dev jandarma operasyonu
Samsun'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul merkezli "şike ve bahis" operasyonu
Bilgi sızdıran 14 şüpheli tutuklandı
'Futbol ayak oyunu değil, bir spordur'
Gürsel Tekin’den ihraç edilen CHP’lilere açık mektup
İran neden teslim olmadı?
İstanbul'da barajların doluluk oranı
Çok Okunanlar
4 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi hesaplandı: İşte en çok kazandıran bankalar 4 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi hesaplandı: İşte en çok kazandıran bankalar
İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi İstanbul'da yarın büyük elektrik kesintisi
Yarın hava nasıl olacak? Yarın hava nasıl olacak?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Hangi illere kar yağacak? Hangi illere kar yağacak?