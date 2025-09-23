Mahkemeden emsal karar: ‘Şeyh Sait vatan hainidir’ demek suç değil

Eskişehir’de “Şeyh Sait vatan hainidir, Cumhuriyet düşmanıdır” dediği için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle KYK yurdundan süresiz çıkarılan Ayva, idareye karşı açtığı davayı kazandı.

Ayva’nın avukatı Erdem Cömert, kararı şöyle değerlendirdi:

“Mahkeme kararında, ‘Şeyh Sait’e vatan haini demenin suç teşkil etmediği, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği’ açıkça ortaya konulmuştur. Böylelikle Türk yargısı kararıyla Şeyh Sait’e vatan haini demenin suç olmadığı hukuken tescillenmiştir.”



BERAAT VE İPTAL KARARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ

Avukat Cömert ayrıca, bu eylem nedeniyle ceza davası açıldığını, ancak Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılamada 05/09/2024 tarih, 2023/619 Esas ve 2024/525 Karar sayılı hükümle beraat kararı verildiğini hatırlattı.

“Ceza mahkemesinin beraat hükmü ve idare mahkemesinin iptal kararı birlikte değerlendirildiğinde; müvekkilime uygulanan disiplin yaptırımının temelsiz, haksız ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmaz nitelikte olduğu ortaya çıkmaktadır.” dedi.



‘İŞLEM HUKUKA AYKIRI BULUNARAK İPTAL EDİLDİ’

Cömert, idarenin aynı eylemi gerekçe göstererek Ayva’yı eğitim ve barınma hakkından mahrum bırakmasının “açık bir hukuksuzluk ve ölçüsüzlük” olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu sebeple açılan iptal davasında, Ankara İdare Mahkemesi söz konusu işlemi hukuka aykırı bularak iptal etmiştir.”



‘ÖNEMLİ BİR YARGI KAZANIMI’

Avukat Cömert, öğrencilerin yalnızca düşüncelerini ifade etmeleri sebebiyle ağır yaptırımlara uğratılmasının, Anayasa’nın 42. maddesinde güvence altına alınan eğitim hakkını ve 26. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini söyledi.

“Müvekkilim Fatmanur şahsında verilen bu karar, yalnızca bireysel bir hak mücadelesi değil; aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve eğitim hakkının korunmasına dair önemli bir yargı kazanımıdır.” ifadelerini kullandı.



‘YURTTAN SÜRESİZ ÇIKARMA’ CEZASI

Fatmanur Ayva, Eskişehir’de TGB üyesi arkadaşlarıyla birlikte “Şeyh Sait vatan hainidir. Cumhuriyet düşmanıdır” yazılı pankart astığı gerekçesiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “yurttan süresiz çıkarma” cezasıyla cezalandırılmıştı.