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Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı

Genelkurmay çatı davasında mahkeme, Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Mahkemeden kritik Hulusi Akar kararı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.

 

Etiketler; #genelkurmay başkanlığı #fetö #genelkurmay #hulusi akar
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