Genelkurmay çatı davasında mahkeme, Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemleriyle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanığın yargılandığı, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, mahkeme, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı 19 Şubat’ta tanık olarak dinlenmesi için çağırdı.



