Mahkemeden milyonlarca çalışan için emsal karar! Mobbing ihtarı çeken işçiyi kovan yandı

Haklarını aradığı için kapı önüne konulan spor eğitmeninin açtığı işe iade davasında mahkemeden milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren tarihi bir emsal karar çıktı. Mahkeme, feshin haksız olduğuna hükmederek Ö.Ş.'nin işe iadesine ve belediye şirketinin yüz binlerce lira tazminat ödemesine karar verdi.

Hukuki Haklarını Kullandığı İçin İşten Çıkarıldı

Edinilen bilgilere göre spor eğitmeni Ö.Ş., görev yaptığı belediye iştiraki spor tesisinde uzun süre mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadı. Duruma sessiz kalmayan Ö.Ş., yasal haklarını korumak adına işverene resmi bir ihtarname gönderdi. Ancak ihtarnameye öfkelen işveren, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması" içerikli maddesini bahane göstererek Ö.Ş.'nin iş akdini tazminatsız olarak feshetti.

Mahkemeden Jet Karar: 325 Bin TL Ödenecek

Mağdur eğitmen, uğradığı haksızlığın ardından Avukatı Senem Yılmazel aracılığıyla Ankara İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı. 20 Mayıs'ta sonuçlanan davada mahkeme, işçinin adli mercilere başvurmasının veya ihtar çekmesinin bir fesih gerekçesi olamayacağını vurguladı.

Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine karar verirken, işverenin işçiye ilk etapta 325 bin TL ödemesine hükmetti. Ayrıca işverenin, Ö.Ş.'yi tekrar işe başlatmaması durumunda ekstra cezai tazminat ödeyeceği karara bağlandı.

"İşe Alınmazsa Rakam Daha da Artacak"

Kararın ardından konuşan Avukat Senem Yılmazel, bu davanın tüm çalışanlar için anayasal bir güvence oluşturduğunu belirterek tazminatların kuruşu kuruşuna detaylarını paylaştı:

"Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı için ne yazık ki iş hakkı feshedilmişti. İş Kanunu gereğince işçilerin adli mercilere başvurması, yani hukuki haklarını kullanması nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi geçersiz bir sebeptir. Bu anayasal bir haktır. Şu an Ö.Ş.'ye 4 aylık giydirilmiş ücret ve bütün hakları ödenecek. Eğer işe alınmazsa 5 aylık ekstra brüt ücret tutarında tazminat ödenecek. Ayrıca kıdem ve ihbar tazminatını da ödemekle yükümlüler. İşe alınması halinde ödenecek tutar yaklaşık 325 bin lira, işe alınmazsa ödenecek toplam tutar ise yaklaşık 350 bin lirayı buluyor. Devam eden bir de mobbing davamız var."

Uğradığı haksızlığın yargıdan dönmesiyle rahat bir nefes alan spor eğitmeni Ö.Ş. ise, "Davayı kazandım. Yapılan haksızlık mahkeme kararıyla ortadan kalktı. Ciddi mücadelemiz olumlu sonuçlandı" ifadelerini kullandı.