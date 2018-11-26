Reina saldırısında mahkeme, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda Reina'da keşif kararı verdi. Aile mahkemenin, gece kulübü yıkıldıktan bir buçuk yıl aradan sonra böyle bir karar vermesine tepki gösterdi.

Mahkemeden Reina yıkıldıktan bir buçuk sene sonra keşif kararı çıktı.



İstanbul'da 39 kişinin öldüğü Reina saldırısında hayatını kaybeden, güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda mahkeme, bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi.



İstanbul 3. İş Mahkemesi, bu talebi dördüncü duruşmada kabul etti. İş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişi, yıkılan Reina'da keşif yapacak.



Aile, gece kulübünün yıkıldıktan bir buçuk yıl sonra olay yeri keşfi kararına tepki gösterdi.



Gözler bilirkişinin hazırlayacağı ve sonucu açıklanacak olan rapora çevrildi.



ulusal.com.tr

