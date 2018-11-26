banner999
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
TUSAŞ Pakistan Savunma Fuarı'nda
Ali Dürüst'ten yeni karar
Ali Dürüst'ten yeni karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan flaş karar
Sektörel güven endeksleri açıklandı
Sektörel güven endeksleri açıklandı

Mahkemeden Reina kararı

Reina saldırısında mahkeme, hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda Reina'da keşif kararı verdi. Aile mahkemenin, gece kulübü yıkıldıktan bir buçuk yıl aradan sonra böyle bir karar vermesine tepki gösterdi.

Mahkemeden Reina kararı

Mahkemeden Reina yıkıldıktan bir buçuk sene sonra keşif kararı çıktı.

İstanbul'da 39 kişinin öldüğü Reina saldırısında hayatını kaybeden, güvenlik görevlisi Fatih Çakmak’ın ailesinin talebi doğrultusunda mahkeme, bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verdi. 

İstanbul 3. İş Mahkemesi, bu talebi dördüncü duruşmada kabul etti. İş güvenliği uzmanlarından oluşacak bilirkişi, yıkılan Reina'da keşif yapacak.

Aile, gece kulübünün yıkıldıktan bir buçuk yıl sonra olay yeri keşfi kararına tepki gösterdi.

Gözler bilirkişinin hazırlayacağı ve sonucu açıklanacak olan rapora çevrildi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #reina #fatih çakmak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.