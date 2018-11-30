AİHM'in "Demirtaş serbest bırakılsın" kararının ardından Türk yargısı kritik bir adım attı. Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru mahkeme tarafından reddedildi.

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş'ın serbest kalmasına ilişkin verdiği kararın ardından, tahliyesi için başvuru yapılmıştı.



AİHM kararı sonrasında yapılan tahliye başvurusu talebi mahkeme tarafından reddedildi.



AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararı Türkiye'de polemik yaratmış, karar ile ilgili büyük tepkiler oluşmuştu.



Avukat Ceyhan Mumcu, konunun polemik konusu yapılmaması için "terör örgütü üyeliğinden" yargılanan Demirtaş davasının da bir an evvel karara bağlanmasının önemli olduğunu söylemişti.



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu AİHM kararı için "Bizi bağlamaz" demişti.