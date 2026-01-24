Mahkemeden teğmenler hakkında yeni karar: Fatih Kaya’nın ihraç kararı iptal edildi

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Teğmen Deniz Demirtaş’ın ihraç kararını iptal etmesinin ardından, aynı olay kapsamında disiplin cezası verilen Teğmen Fatih Kaya hakkında da önemli bir karar verdi. Mahkeme, Kaya’ya verilen disiplin cezasını hukuka aykırı bularak iptal etti.

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası yaşanan olaylara ilişkin yeni bir karar verdi. Mahkeme, daha önce ihracı iptal edilen Teğmen Deniz Demirtaş’ın ardından, aynı süreçte disiplin cezası verilen Teğmen Fatih Kaya hakkında da kararını açıkladı.

Mahkeme, Fatih Kaya’ya verilen disiplin cezasını hukuka aykırı bularak iptal etti. Kararda, tören sonrası yaşanan eylemin disiplin cezası gerektirecek nitelikte olmadığı değerlendirildi.

ihraç teğmen
