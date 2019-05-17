Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MHP'nin Meclis Genel Kurulu'na sunduğu 'şartlı ceza indirimi' teklifine dair açıklamalarda bulundu. "Bizim teklifimiz mahkumlara af değil. 5 yıl şartlı ceza indirimi öngörüyoruz." diyen Aycan, bu teklifin MHP'nin seçim vaadi olduğunu söyledi. Kanun teklifini meclise zaten sunduklarını belirten Aycan, 'şartlı ceza indirimi' konusunda verdikleri sözü tuttuklarını ifade etti

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan , yaptığı son dakika açıklamasında şartlı ceza indirimine değindi. MHP 'nin TBMM 'ye sunduğu 'şartlı ceza indirimi' teklifine dair açıklamalarda bulunan Aycan, "Bizim teklifimiz mahkumlara af değil. 5 yıl şartlı ceza indirimi öngörüyoruz." dedi.



Yeni Akit'in haberine göre, Aycan, bu teklifin MHP 'nin seçim vaadi olduğunun altını çizdi. Kanun teklifini meclise zaten sunduklarını söyleyerek sözlerini sürdüren MHP'li Aycan, 'şartlı ceza indirimi' konusunda verdikleri sözü tuttuklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:



"Teklif şu anda mecliste. Komisyonda gündeme gelmesini bekliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerde de vaadiydi. Genel seçimler sonrasında bu konuyla ilgili teklifimizi meclise verdik. Şu anda teklifimizin komisyonda gündeme gelmesini bekliyoruz."



BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI



Verdikleri kanun teklifinde bazı suçların kapsam dışı olduğunu ifade eden Aycan , o suçlarla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Şartlı ceza indirimi teklifimizin hangi suçları kapsadığını da belirledik. Teklifimiz her suçu kapsamıyor. Kadına yönelik şiddet, terör ve devlete karşı işlenen suçlar kapsam dışı."



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