Son dakika haberleri... 2018 genel seçimlerinden itibaren gündemi sürekli meşgul eden genel af konusuyla son gelişmeler ve haberler, mahkum ve hükümlüler ile onların yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Avukat Ceyhan Mumcu, genel af ile ilgili "ir teklif hazırlanırken önü ve arkası iyi hesap edilmeli, aksi taktirde başka sorunlara yol açabilir. MHP'nin teklifi de AYM'de iptal edilebilir. İptal edilirse 5 yıllık ceza indiriminde PKK ve FETÖ'cüler de faydalanabilie" dedi

Son dakika haberleri...



GENEL AF ÇIKACAK MI?



2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen yasa teklifi hangi aşamada olduğu araştırılıyor.



Tüm mahkum ve hükümlülerin gözü kulağı, 31 Mart yerel seçimlerinden önce genel af konusunda. Gerek MHP gerekse hükümet temsilcilerinin genel af için hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.



Hükümetin genel af konusunu son aşamaya getirdiği öne sürüldü.



Af ile ilgili MHP'nin seçim beyannamesinde olduğu iddia edildi.



"ÖNÜ ARKASI İYİ HESAP EDİLMELİ"



Avukat Ceyhan Mumcu, genel af ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu.



Ceyhan Mumcu şunları söylemişti:



"Bir teklif hazırlanırken önü ve arkası iyi hesap edilmeli, aksi taktirde başka sorunlara yol açabilir.



1974'te komünizm ve irtica suçları kapsam dışında bırakılarak bir af çıkartılmıştı. Ancak birisi 'beni kapsam dışı bırakıyorlar ama diğerleri aftan yararlanıyor' diyerek yargılandığı mahkemeye başvurdu. O mahkemenin hakimi de Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırılıktan dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. AYM de iptal kararı vererek herkesin aftan yararlanmasını sağladı. MHP'nin teklifi de AYM'de iptal edilebilir. İptal edilirse 5 yıllık ceza indiriminde PKK ve FETÖ'cüler de faydalanabilir." 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen yasa teklifi hangi aşamada olduğu araştırılıyor.Tüm mahkum ve hükümlülerin gözü kulağı, 31 Mart yerel seçimlerinden önce genel af konusunda. Gerek MHP gerekse hükümet temsilcilerinin genel af için hummalı bir çalışma yaptıkları iddia edildi.Hükümetin genel af konusunu son aşamaya getirdiği öne sürüldü.Af ile ilgili MHP'nin seçim beyannamesinde olduğu iddia edildi.Avukat Ceyhan Mumcu, genel af ile ilgili olarak açıklamalarda bulunmuştu."Bir teklif hazırlanırken önü ve arkası iyi hesap edilmeli, aksi taktirde başka sorunlara yol açabilir.1974'te komünizm ve irtica suçları kapsam dışında bırakılarak bir af çıkartılmıştı. Ancak birisi 'beni kapsam dışı bırakıyorlar ama diğerleri aftan yararlanıyor' diyerek yargılandığı mahkemeye başvurdu. O mahkemenin hakimi de Anayasa'daki eşitlik ilkesine aykırılıktan dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. AYM de iptal kararı vererek herkesin aftan yararlanmasını sağladı. MHP'nin teklifi de AYM'de iptal edilebilir. İptal edilirse 5 yıllık ceza indiriminde PKK ve FETÖ'cüler de faydalanabilir."