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Abbas'tan uluslararası topluma çağrı
Abbas'tan uluslararası topluma çağrı

Mahmud Abbas'tan flaş karar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle yurt dışı ziyaretini yarıda keserek Ramallah'a döneceği açıklandı

Mahmud Abbas'tan flaş karar
Filistin hükümetinden "Gazze saldırılarının sorumlusu İsrail" açıklaması

Filistin hükümeti, Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin tüm sorumluluğunun, İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Filistin Hükümet Sözcüsü Yusuf el-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümeti, gerginliği tırmandırma politikasıyla ülkemizi ve bölgeyi daha fazla tehlikeye sürüklüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinin tüm sorumluluğunun, İsrail'e ait olduğunu kaydeden Mahmud, Filistin halkına yönelik yeni katliamlar gerçekleştirilmemesi uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da dün İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde görüşmeler gerçekleştirmiş, saldırıların derhal durması ve bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu.

İsrail parlamentosunda Arap milletvekili Ahmed et-Tıybi de akan Filistin ve İsrail kanından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu dün Gazze'den açılan ateş sonucu sınırın diğer tarafında bir otobüsün isabet aldığını duyurmuştu. Kısa süre sonra İsrail uçakları, Gazze'ye hava saldırısı başlatmış, Gazze'den de çok sayıda roket sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinin olduğu bölgelere fırlatılmıştı. 

Ordu, dün akşamdan bu yana Gazze'den İsrail tarafına 300 roket atıldığını, bunlardan yaklaşık 100'ünü hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiğini, Gazze'de ise 150 hedefi vurduklarını açıklamıştı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli şehit olmuş, 20'si yaralanmıştı. 

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise yazılı açıklamasında, bir kişinin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA
Etiketler; #filistin #Mahmud Abbas
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