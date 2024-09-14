Mahmud Abbas'tan Şehit Ayşenur'un ailesine taziye telefonu

Abbas, başından vurularak hayatını kaybeden Eygi’nin ailesine taziyelerini iletti. Aydın’da defnedilen Eygi’yi "İsrail işgali altında şehit olan Filistin ve Türkiye’nin cesur evladı" olarak nitelendiren Abbas, onu "Türk ve Filistin halkları arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın samimi bir sembolü" olarak tanımladı. Ayrıca, Eygi'nin anısına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini belirtti.