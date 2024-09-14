Mahmud Abbas'tan Şehit Ayşenur'un ailesine taziye telefonu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Abbas, başından vurularak hayatını kaybeden Eygi’nin ailesine taziyelerini iletti. Aydın’da defnedilen Eygi’yi "İsrail işgali altında şehit olan Filistin ve Türkiye’nin cesur evladı" olarak nitelendiren Abbas, onu "Türk ve Filistin halkları arasındaki kardeşliğin ve dayanışmanın samimi bir sembolü" olarak tanımladı. Ayrıca, Eygi'nin anısına "Kudüs Yıldızı Madalyası" verileceğini belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı