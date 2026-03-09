Mahmut Tanal'ın basın yasağı iddiasına adli kaynaklardan yanıt geldi

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın gazetecilerin duruşma salonuna alınmadığını öne sürerek gündeme getirdiği "Basın Alınmıyor; Aleniyet İlkesi İhlal Ediliyor" iddiası gerçeği yansıtmıyor.

Tanal, uygulamanın Anayasa'nın 141. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesinde güvence altına alınan açık yargılama ilkesine aykırılık teşkil ettiğini öne sürmüştü. Tanal ayrıca, bu durumun yargılamanın şeffaflığını zedelediğini, kamuoyunun yargı süreçlerinden uzaklaştırıldığını ve yargının bağımsızlığı yerine siyasi talimatların etkili olduğu izlenimini doğurduğunu savunmuştu.

YASAKLAMA KARARI DEĞİL, FİZİKİ KAPASİTE SINIRI

Adli kaynaklar, söz konusu duruşmada gazetecilerin salona alınmamasına yönelik hiçbir yasaklama kararı bulunmadığını, tartışma konusu olan durumun aleniyet ilkesinin kaldırılması değil, tamamen duruşma salonunun fiziki kapasite sınırlarından kaynaklandığı belirtildi.

Duruşma salonu yaklaşık 1000 kişi kapasiteli olmasına rağmen davada; 400 sanık, yaklaşık 1200 avukat, 50 jandarma personeli, 400 sanık yakını ve 50 ila 100 civarında milletvekili ile siyasetçi bulunuyor. Bu tablo, toplam katılımın salon kapasitesinin yaklaşık iki katına ulaşmasına neden oluyor.

BASIN MENSUPLARI İÇİN ÖZEL DÜZENLEME

Mahkeme heyeti, aleniyet ilkesini gözetmek ve basının davayı yakından takip edebilmesini sağlamak amacıyla mevcut fiziki imkanlar çerçevesinde özel düzenlemelere gitti. Bu kapsamda, 20 ulusal ve 5 uluslararası basın mensubu olmak üzere toplam 25 gazetecinin duruşma salonunda bulunmasına imkan tanındı. Ayrıca, 50 gazetecinin duruşmayı takip edebilmesi için ayrı bir basın odası tahsis edildi. Gazetecilerin duruşmadan dışlanmasının söz konusu olmadığı, basının yargılamayı izleyebilmesi için gerekli tüm düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi.

Davada yer alan 400 sanıktan yalnızca 107'sinin tutuklu olması nedeniyle, mahkeme heyetinin öncelikle tutuklu sanıklarla ilgili işlemleri ele alması planlanıyor. Bu yöntemin, yargılamanın daha düzenli, güvenli ve yönetilebilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaya yönelik bir usul tercihi olduğu kaydedildi.