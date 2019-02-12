AFAD, Kartal'da bina çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mahmut Tayyip Alemdar'ın kurtarılma görüntülerini ve ekiplerle diyalogunu paylaştı. AFAD ekipleri, Mahmut Tayyip'i enkaz altından çıkarırken, maça götürme sözü vermiş

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazında kalan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın kurtarılma görüntüleri paylaşıldı.



AFAD'ın twitter hesabından paylaşılan videoda, Mahmut Tayyip'in enkaz altından 9 saat sonra kurtarıldığı belirtildi. Enkaz altında zamanla yarışan ekiplerin, Mahmut Tayyip Alemdar ile diyaloğu da kameralarca kaydedildi.



Arama kurtarma çalışmalarında duyulan ses üzerine Mahmut Tayyip'e ulaşan ekipler, iletişime geçtikleri çocuğun önce yerini tespit etti. Ekipler, tam noktanın belirlenmesi için Mahmut Tayyip'e yakınındaki bir eşyaya ya da duvara vurmasını söyledi. Bu anları cep telefonuyla kaydeden ekipler, Mahmut Tayyip'e, "Bizleri ziyarete geleceksin. Bu videoyu sana atacağız, güleceğiz buna hep birlikte." dedi.



"Seni maça götüreceğim"



"Aslan parçası" diyerek moral vermeye çalışan ekipler, enkaz altında serum takmaya çalıştıkları Mahmut Tayyip'e hangi takımı tuttuğunu sordu.



"Trabzonspor" cevabını alan bir AFAD personeli, Mahmut'a, "Seni çıkartacağım, maça götüreceğim." diyerek moral verdi.



Videoda, bir AFAD çalışanının da Mahmut Tayyip'e, "Mahmut, Trabzonspor'un hatırı varsa taktır şu serumu." şeklinde seslendiği duyuluyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hastane ziyaretinde Mahmut Tayyip'e Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti.

