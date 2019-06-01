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'Mahrem' adlı kitabında 'pedofili' çıkan Elif Şafak'tan ilk açıklama

Pedofili ifadelerinin yer aldığı Mahrem isimli kitabın yazarı Elif Şafak, BBC Türkçe'ye konuştu. Şafak, "Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" dedi

'Mahrem' adlı kitabında 'pedofili' çıkan Elif Şafak'tan ilk açıklama

Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabında çocuk istismarı en açık haliyle yer alıyor. Kitabın 238, 239 ve 240. sayfaları 'Zümrüt Apartmanı'nı aratmıyor.

2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor.

ELİF ŞAFAK'TAN İLK AÇIKLAMA

BBC Türkçe'ye konuşan Şafak, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamasında, "Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mahrem #elif şafak #pedofili
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Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli kitabının ardından Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabında da 'pedofili' ortaya çıktı! (Metis Yayınları, Doğan Kitap)
Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli pedofili içeren kitabındaki benzer ifadelerin Elif Şafak'ın 'Mahrem' kitabında da yer aldığı ortaya çıktı. Fakat 'Mahrem', soruşturmaya tabi tutulmak yerine en çok satan kitaplardan oldu. 2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Elif Şafak tamam da Elif Shafak nedir? İngilizce desen değil, Türkçe zaten değil. Aklım durdu." ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Elif Şafak ve kitabı yayınlayan yayınevine tepki gösterdi
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