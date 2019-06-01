Abdullah Şevki'nin Zümrüt Apartmanı isimli pedofili içeren kitabındaki benzer ifadelerin Elif Şafak'ın 'Mahrem' kitabında da yer aldığı ortaya çıktı. Fakat 'Mahrem', soruşturmaya tabi tutulmak yerine en çok satan kitaplardan oldu. 2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor. Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, "Elif Şafak tamam da Elif Shafak nedir? İngilizce desen değil, Türkçe zaten değil. Aklım durdu." ifadelerini kullandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Elif Şafak ve kitabı yayınlayan yayınevine tepki gösterdi