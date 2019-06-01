Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabında çocuk istismarı en açık haliyle yer alıyor. Kitabın 238, 239 ve 240. sayfaları 'Zümrüt Apartmanı'nı aratmıyor.
2000 yılında Metis Yayınları, 2016 yılında da Doğan Kitap tarafından basılan kitaba ise tepki yerine ödül yağıyor. Doğan Kitap'ta 66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden de en iyi roman ödülünü aldığı ortaya çıktı. Kitap hala raflarda satışa sunuluyor.
ELİF ŞAFAK'TAN İLK AÇIKLAMA
BBC Türkçe'ye konuşan Şafak, konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamasında, "Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" dedi.
ulusal.com.tr
Pedofili ifadelerinin yer aldığı Mahrem isimli kitabın yazarı Elif Şafak, BBC Türkçe'ye konuştu. Şafak, "Okumadan ileri geri laflar sarfediyorlar. Ben edebiyatçı olarak kurbanın yanında yer alıyorum, onun gözünden anlatıyorum. Pedofiliyi savunmak söz konusu değil" dedi
Elif Şafak'ın 'Mahrem' isimli kitabında çocuk istismarı en açık haliyle yer alıyor. Kitabın 238, 239 ve 240. sayfaları 'Zümrüt Apartmanı'nı aratmıyor.