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Mahrem imama 15 yıl hapis

FETÖ'nün mahrem imamlarından Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahrem imama 15 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasında "mahrem imam" konumunda bulunan Abdulkadir Erdoğan, terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına sanık ve avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunması alınan sanık, üzerine atılı suçu reddetti ve beraat talebinde bulundu.

Soruşturma safhasındaki itiraflarını reddeden Erdoğan, terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savundu.

Sanığın son sözlerini dinledikten sonra hükmü açıklayan heyet, Abdulkadir Erdoğan'a terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #mahrem imam #fetö
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