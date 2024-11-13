Mahruki'nin sosyal medyadaki ifadeleri hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Mahruki'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.

Mahruki, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evime, sivil kıyafetli olduklarını söyleyen 7-8 polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini belirtmişler. Ben de şu an restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullandı.