Mahzen-7 operasyonunda suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı

İstanbul'da gerçekleştirilen Mahzen-7 operasyonunda, organize suç örgütü çökertildi. Aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Mahzen-7 operasyonunda suç örgütü çökertildi! Bakan Ali Yerlikaya detayları açıkladı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt genelinde çeşitli suçlara karşı güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak megakent İstanbul'da, "Mahzen-7 Operasyonu" düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.

Söz konusu çalışmaların ardından ekipler tarafından operasyonun düğmesine basıldı. Düzenlenen Mahzen-7 operasyonunda, aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.

Ali Yerlikaya, açıklamasında, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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