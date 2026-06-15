Makam odasında renkli görüntüler! Büyükelçi ve belediye başkanı futbol oynadı

Ziyaret esnasında Başkan Aşgın, konuğuna Anadolu'daki ilk başkent olan Çorum'un tarihsel önemini ve son dönemde sanayi alanında aldığı önemli yatırımları aktardı. Aşgın ayrıca, kenti spor camiasında ilk kez temsil edecek olan Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiği bilgisini Wijnands ile paylaştı.