Makam odasında renkli görüntüler! Büyükelçi ve belediye başkanı futbol oynadı
Çorum'da bir dizi programa katılan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands'ın, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a yaptığı ziyaret sıradışı anlara sahne oldu.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands, çeşitli programlara katılmak amacıyla Çorum'a gitti. Kentteki temasları çerçevesinde Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı makamında ziyaret eden Büyükelçi Wijnands, görüşmede şehirdeki güncel gelişmeler hakkında bilgi aldı.
Ziyaret esnasında Başkan Aşgın, konuğuna Anadolu'daki ilk başkent olan Çorum'un tarihsel önemini ve son dönemde sanayi alanında aldığı önemli yatırımları aktardı. Aşgın ayrıca, kenti spor camiasında ilk kez temsil edecek olan Çorum FK'nın Süper Lig'e yükseldiği bilgisini Wijnands ile paylaştı.
Görüşmenin ilerleyen dakikalarında Joep Wijnands, Belediye Başkanı Aşgın'a bir futbol topu armağan etti. Hediyeyi alan Başkan Aşgın, "Açık bir alanda olsaydı sektirmek isterdim, yerimiz dar" dedi.
Belediye başkanının bu sözleri üzerine Büyükelçi Wijnands, makam odasında birlikte oynayabileceklerini söyledi. Bu teklifin ardından Başkan Aşgın ve Joep Wijnands, makam odasında karşılıklı futbol oynadı.
Belediye Başkanı Aşgın, renkli anlara sahne olan o görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından yayımladı. Paylaşılan anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.