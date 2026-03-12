Makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

Asayiş uygulamasında yakalanan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Kadıköy sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü, bölgedeki asayiş uygulama noktasında görevli polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı inceleme ve denetimler sonucunda sürücünün trafikte makas attığı tespit edildi.