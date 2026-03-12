Makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi

İstanbul Kadıköy’deki sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü, asayiş uygulamasında polise yakalandı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Makas atan sürücüye 90 bin lira ceza kesildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Asayiş uygulamasında yakalanan, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 90 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.

UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Kadıköy sahil yolunda otomobiliyle makas atarak ilerlediği iddia edilen sürücü, bölgedeki asayiş uygulama noktasında görevli polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin yaptığı inceleme ve denetimler sonucunda sürücünün trafikte makas attığı tespit edildi.

Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...Ekonomi
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi kundakladıFilistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da bir camiyi kundakladıGündem
TBMM’de sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni teklifi görüşmeleri ertelendiTBMM’de sosyal medya düzenlemeleri ve doğum izni teklifi görüşmeleri ertelendiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trafik cezaları
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 16 şüpheli yakalandı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Sinpaş Reserve Marmaris
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı
Hürmüz Boğazı'nda ABD tankeri vuruldu
İspanya’dan ABD’ye "Üs" Resti: Tehditlerinizden Korkmuyoruz!
MSB: "İncirlik bir Türk üssüdür"
Bakan Göktaş, kadın istihdamını destekleyecek yeni adımları açıkladı
Millî gazda hedef 8 milyon hane
Çok Okunanlar
Yarın BİM'de neler var? Yarın BİM'de neler var?
Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe Gazete manşetleri 12 Mart Perşembe
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
En genç ve en yaşlı iller belli oldu En genç ve en yaşlı iller belli oldu