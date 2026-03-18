Makas attı, hem ehliyetinden hem 90 Bin liradan oldu
İzmir çevreyolunda trafik kurallarını hiçe sayarak "makas" atan 23 yaşındaki sürücünün sosyal medya hesabı, kendi sonunu hazırladı.
İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent mevkisinde trafiği birbirine katan bir otomobil sürücüsü, emniyetin radarına bu kez sosyal medya üzerinden takıldı.
03 ADD 810 plakalı otomobiliyle Buca istikametine doğru ilerlerken araçların arasından tehlikeli manevralarla geçen E.T. (23), o anlara dair görüntüler paylaşmasıyla yakalandı.
EHLİYETİ GİTTİ
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu kimliği belirlenen sürücüye yönelik yaptırımlar oldukça ağır oldu:
Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle tam 90 bin TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Sadece para cezasıyla kurtulamayan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.
Yetkililer, genç yaşta trafiği savaş alanına çeviren E.T.’nin gözaltına alındığını ve benzer ihlallerin dijital dünyada da sıkı takip edildiğini vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı