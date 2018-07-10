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Makine Mühendisleri Odası'ndan tren faciası açıklaması

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kaza ile ilgili Makine Mühendisleri Odası'ndan ihmal yapıldığı açıklması geldi. Makine mühendisleri odası İstanbul Şube başkanı Battal Kılıç, "yağış her zaman oluyor buradaki olay ihmalden başka bir şey değil" dedi.

Makine Mühendisleri Odası'ndan tren faciası açıklaması

Kaza değil ihmal dedi. Açıklama Makine Mühendisleri Odası'ndan geldi.

Makine Mühendisleri Odası, tren faciasının nedeninin yağış değil, ihmal zinciri olduğunu açıkladı. 

Kazanın ayrıntılarını Ulusal Kanal'a değerlendiren, Makine mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, "bu tür yapılar uzman kadro tarfından kontrol edilmeli" dedi.

Bu tür raylı sistemlerlerde toprakla bütünleşen malzemenin kaliteli ve bölgenin yapısına uygun olması gerekiyor.

Battal Kılıç, demiryollarında günlük kontrol yapan yol bekçileri uygulamasının öneminden de bahsetti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #kaza #tren #Tekirdağ
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