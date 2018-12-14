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Makinist Kadir Ünal son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren makinist Kadir Ünal (49) son yolculuğuna uğurlandı. 

Makinist Kadir Ünal son yolculuğuna uğurlandı

Kadir Ünal'ın cenazesi, Cimşit Sincan Mezarlığı'nda cuma namazının ardından defnedildi. 

Törene, Ünal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ile Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erol Arıkan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve çok sayıda demir yolu personeli katıldı. 

Ünal'ın yakınları törende taziyeleri kabul etti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #kadir ünal
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