Malatya Arguvan'da ahır yangını çıktı: 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesine bağlı Ermişli Mahallesi Mısırlı mezrasında sabaha karşı çıkan yangında 10 küçükbaş hayvan telef oldu, ahır ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, V.Ç.’ye ait ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra Arguvan Belediyesi ekipleri de sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ahırda bulunan 10 küçükbaş hayvan yangında telef oldu. Yapı ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.