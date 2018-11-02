Malatya'da bir otomobilde paketlenmiş 28 kilo 26 gram çok güçlü olduğu değerlendirilen patlayıcı madde ile bomba düzeneği ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar Diyarbakır'da yakalandı.



Güvenlik güçleri, başarılı bir operasyona imza attı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesinde eylem hazırlığında olan bir teröristin bilgisine ulaştı. Terörist, takibe alındı, uygun bir sırada operasyon için düğmeye basıldı.



Eylem hazırlığında olan 3 örgüt üyesi kıskıvrak yakalandı. PKK'lılara ait silah ve mühimmatlar da ele geçirildi.



Silvan ve Kulp ilçelerinde ise 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin gri listede aranan sözde "Amed Eyaleti Kendal alan sorumlusu" İlyas Karakoç olduğu tespit edildi. Toplam 14 sığınak da imha edildi.



Olası bir facia da Malatya'da önlendi. Elazığ-Malatya karayolunda şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.



Aramada, aracın yakıt deposuna saklanılmış, C-4 olduğu değerlendirilen 28 kilogram patlayıcı madde ile elektrikli fünye bulundu.



Araç sürücüsü A.R.Ü. gözaltına alındı.







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