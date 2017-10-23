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Malatya'da coniler camları alüminyum folyoyla kapladı

Malatya Fahri Kayahan Bulvarı etrafında ikamet eden ve Malatya’da bulunan 7.Ana Jet Üssü Komutanlığı ile Kürecikte bulunan Radar Üssünde çalışan pilot ve teknik personellerin oturduğu iddia edilen evlerin camları alüminyum folyolar ile kaplanınca mahalleli tedirgin oldu

Malatya'da coniler camları alüminyum folyoyla kapladı

Araştırmacı-Yazar Murat Ali Tutar, kendisine gelen bir telefon üzerine olay yerine giderek, Begüm Kartal İlkokulu etrafında gözlemler yaptı. 

Malatya Haber Vakti'nin haberine göre, Tutar, uzun zamandan bu yana camları folyolar ile kaplı olan evleri tespit edip fotoğrafladı.

Görgü tanıklarının ifadelerinde ise ilginç iddialar yer aldı. 

İddialara göre, camlar açılınca oda içerisinde alüminyum folyo ile duvarların kaplı olduğu ve bir yıla aşkın süredir bu vaziyette burada ikamet ettikleri ve bunun yanı sıra içeride bazı cihazların görüldü.

Öte yandan ABD'li askerlerin bu şekilde pervasızca davranmaları vatandaş tarafından tepki ile karşılandı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #malatya #murat ali tutar
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