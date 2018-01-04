FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davada tutuklu 27 sanıktan dönemin 2. Ordu Komutanlığı harekat kurmay yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan tahliye edildi

MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 76 kişinin yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu 27 sanıktan eski 2. Ordu Komutanlığı harekat kurmay yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, kara pilot teğmen Mustafa Sinan Soybaş ile dönemin 2. Ordu komutanı Adem Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan tahliye etti.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Yakınca Spor Salonu'nda görülen sekizinci duruşmanın ikinci oturumunda mahkeme başkanı İzzettin Duman, Cumhuriyet Savcısı Muhittin Atlı'nın görüşlerini sordu.

Atlı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isteyerek, esas hakkındaki mütaalanın hazırlanması için tüm dosyanın tarafında tevdi edilmesini talep etti.

Mahkeme başkanı Duman, dönemin 7. ana jet üs komutanlığı harekat merkezi komutanı Albay Tayfun Tuna'ya tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi'nden bağlanarak "4 F-4'ün hazırlanması emrini kim verdi?" sorusunu yöneltti.

Tuna, "Üs komutanımız Emin Ayık, 4 F-4 uçağının silahsız hazırlanacağını bana söyledi. Ben Eskişehir'den Birleştirilmiş Hava Hareket Merkeziden (BHHM) emir almadım. Üs komutanımızın vermiş olduğu emri 171. Filo Komutanı Binbaşı Metin Çivilibal'a aktardım. Darbeye karşı görev yapacağımızı sanıyorduk." yanıtını verdi.

Daha sonra mahkeme başkanı Duman, eski 7. ana jet üs komutanı tuğgeneral Emin Ayık'a "4 uçağının hazırlanması ile ilgili olarak emir verdin mi? Vermedin mi?" sorusunu yöneltti.

Ayık, "Ben Tayfun Tuna'ya öyle bir emir vermedim. Ben o saatte hava üssüne inmekte olan nakliye uçaklarının indirilişi ile ilgileniyordum." dedi.



Bunun üzerine mahkeme başkanı Duman, "İkinizden biri doğru söylemiyor." diye sanıklara tepki gösterdi.

Avukat ve sanıkların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak için duruşmaya yaklaşık bir buçuk saat ara verdi.

Mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararında, tutuklu sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı harekat kurmay yarbaşkanı tuğgeneral Ersin Yıldırım, Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığında darbe girişimi sırasında kara pilot teğmen tutuklu sanık Mustafa Sinan Soybaş ile Huduti'nin koruma astsubayı Fatih Gürcan'ı tahliye etti.

Heyet, kalan 24 sanığın ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.



İddianameden

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 165 sayfalık iddianamede dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, "bir numaralı sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'yi görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "FETÖ üyesi olmak" suçundan da 15'er yıl hapisle cezalandırılmaları isteniyor.