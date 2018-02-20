Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
Öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çocuğu doğdu! İşte adı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
TBMM'ye 'üsler kapatılsın' başvurusu yapıldı
"Sivil kayıpların yalan haber olduğunu ispat ettik"
Engin Geçtan hayatını kaybetti
Engin Geçtan hayatını kaybetti

Malatya merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı

Malatya merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Malatya merkezli 14 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kadın yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 15 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla kimlikleri tespit edilen şüphelilere ait Malatya merkezli Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında "il ve ilçe mütevelli heyeti ve bölge ablalarının" da yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.