Malatya merkezli FETÖ operasyonu! 17 ilde düğmeye basıldı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. MİT ve emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen baskınlarda tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının istihbari desteğiyle geniş çaplı bir takip başlattı. Adli soruşturma aşaması, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda yürütüldü.

17 İLE UZANAN OPERASYON AĞI

Örgütün emniyet birimleri içerisine sızdırdığı ve "emniyet mahrem yapılanması" olarak adlandırılan hücrelerinde faaliyet yürüten şahıslar güvenlik güçleri tarafından tek tek belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, ana merkez Malatya olmak üzere Türkiye genelinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonun kapsamı Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerini kapsayacak şekilde genişletildi.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Belirlenen adreslerde yapılan arama ve yakalama işlemleri sonucunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheli emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahısların yasal işlemleri için emniyet müdürlüğüne sevkleri sağlandı.

