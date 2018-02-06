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Malatya merkezli FETÖ operasyonu

Aralarında daha önce açığa alınan emniyet amirinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli FETÖ operasyonu

Malatya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, daha önce açığa alınan 14 emniyet personeli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce görevlerinden açığa alınan emniyet personeline yönelik operasyon düzenledi.

Malatya, Zonguldak ve Elazığ'da 18 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, daha önce açığa alınan bir emniyet amiri, 2 komiser, komiser yardımcısı ile 10 polis memuru gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanabilmesi için başlatılan çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #fetö #Fetullahçı Terör Örgütü #zonguldak #Elazığ #emniyet müdürlüğü
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