Malatya Milletvekili Veli Ağbaba pazarda fenalaşarak baygınlık geçirdi

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde düzenlediği pazar ziyareti programı sırasında aniden fenalaştı. Vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yere yığılan Ağbaba'nın etrafında kısa sürede yoğun bir kalabalık oluştu.

Yaşanan gelişme üzerine çevrede bulunan partililer harekete geçerek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, pazar yerinde Ağbaba'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından milletvekili, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Ağbaba'nın tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Veli Ağbaba'nın sağlık durumuna ilişkin ise şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.