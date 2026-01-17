Malatya TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? talep.toki.gov.tr Sonuç Sorgulama

TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ tarafından Malatya’da hayata geçirilecek 9 bin 659 konut için kura çekimi bugün tamamlandı. Kura çekimi, 11 ilçeyi kapsayacak şekilde noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura çekiminin ardından gözler, hak sahiplerinin ilan edileceği talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. Yetkililer, kura sonuçlarının basılı olarak veya SMS yoluyla gönderilmeyeceğini, yalnızca internet üzerinden ilan edileceğini bildirdi.

TOKİ Malatya kura çekimi hangi ilçeler için yapıldı?

Kura çekimi şu ilçeleri kapsadı:

Battalgazi

Yeşilyurt

Akçadağ

Arapgir

Arguvan

Darende

Doğanşehir

Doğanyol

Hekimhan

Kale

Kuluncak

Yazıhan

Kura çekimi, Malatya’da Kemal Sunal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve noter huzurunda tamamlandı.

TOKİ Malatya kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Kura sonuçları;

talep.toki.gov.tr

e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları ekranı

üzerinden sorgulanabiliyor.

Adaylar sonuç ekranında şu bilgilere ulaşabiliyor:

Başvuru numarası

Ad – soyad

T.C. kimlik numarası

Başvuru türü

Çekiliş sırası

Asıl / yedek durumu

Kura sonuçları PDF formatında yayınlanıyor ve kura bitiminden yaklaşık 1–2 saat sonra erişime açılıyor.

TOKİ Malatya kura sonuçları saat kaçta açıklandı?

TOKİ Malatya kura çekimi saat 12.00’de başladı ve gün içerisinde tamamlandı.

Yetkililer, sonuçların en geç saat 20.00’ye kadar sisteme yükleneceğini duyurdu.

Henüz sonucu göremeyen adayların, gün içinde talep.toki.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

TOKİ Malatya’da hangi ilçeye kaç konut yapılacak?

TOKİ tarafından Malatya genelinde yapılacak konut sayıları şöyle açıklandı:

Battalgazi – Yeşilyurt: 8.500 konut

Akçadağ: 150 konut

Arapgir: 30 konut

Arguvan: 50 konut

Darende: 65 konut

Doğanşehir: 300 konut

Doğanyol: 40 konut

Hekimhan: 300 konut

Kale: 75 konut

Kuluncak: 70 konut

Yazıhan: 79 konut

Toplam konut sayısı: 9.659

TOKİ Malatya asıl hak sahipleri ne yapacak?

Kura sonucu asıl hak sahibi olan adaylar:

TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde

Başvuru yaptıkları bankalara giderek

Gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayacak

Sözleşme sürecinde adaylardan şu belgeler istenecek:

İkametgah belgesi

Adrese dayalı nüfus kayıt belgesi

Gelir belgesi

Nüfus kayıt örneği

Belirlenen süre içinde işlem yapmayanların hakkı yedek adaylara devredilecek.

TOKİ Malatya kura sonucu çıkmayanlar parasını geri alabilecek mi?

Kura sonucunda asıl veya yedek olarak çıkmayan adaylar, yatırmış oldukları 5 bin TL başvuru bedelini, başvuru yaptıkları banka şubelerinden geri alabilecek.

TOKİ Malatya kura sonuçları nereden takip edilir?

🔹 talep.toki.gov.tr

🔹 e-Devlet > TOKİ Kura Sonuçları

🔹 TOKİ resmi duyuru ekranları

Kura sonuçları posta veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek.