Malatya TOKİ Kura Sonuçları Açıklandı mı? talep.toki.gov.tr Sonuç Sorgulama
TOKİ’nin Malatya genelinde inşa edeceği 9 bin 659 konut için yapılan kura çekimi tamamlandı. Hak sahipleri, kura sonuçlarını talep.toki.gov.tr ve e-Devlet üzerinden sorgulamaya başladı. Peki TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı, isim listeleri nereden öğrenilecek?
TOKİ Malatya kura sonuçları açıklandı mı?
TOKİ tarafından Malatya’da hayata geçirilecek 9 bin 659 konut için kura çekimi bugün tamamlandı. Kura çekimi, 11 ilçeyi kapsayacak şekilde noter huzurunda gerçekleştirildi.
Kura çekiminin ardından gözler, hak sahiplerinin ilan edileceği talep.toki.gov.tr adresine çevrildi. Yetkililer, kura sonuçlarının basılı olarak veya SMS yoluyla gönderilmeyeceğini, yalnızca internet üzerinden ilan edileceğini bildirdi.
TOKİ Malatya kura çekimi hangi ilçeler için yapıldı?
Kura çekimi şu ilçeleri kapsadı:
Battalgazi
Yeşilyurt
Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Darende
Doğanşehir
Doğanyol
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Yazıhan
Kura çekimi, Malatya’da Kemal Sunal Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi ve noter huzurunda tamamlandı.
TOKİ Malatya kura sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?
Kura sonuçları;
talep.toki.gov.tr
e-Devlet TOKİ Kura Sonuçları ekranı
üzerinden sorgulanabiliyor.
Adaylar sonuç ekranında şu bilgilere ulaşabiliyor:
Başvuru numarası
Ad – soyad
T.C. kimlik numarası
Başvuru türü
Çekiliş sırası
Asıl / yedek durumu
Kura sonuçları PDF formatında yayınlanıyor ve kura bitiminden yaklaşık 1–2 saat sonra erişime açılıyor.
TOKİ Malatya kura sonuçları saat kaçta açıklandı?
TOKİ Malatya kura çekimi saat 12.00’de başladı ve gün içerisinde tamamlandı.
Yetkililer, sonuçların en geç saat 20.00’ye kadar sisteme yükleneceğini duyurdu.
Henüz sonucu göremeyen adayların, gün içinde talep.toki.gov.tr adresini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.
TOKİ Malatya’da hangi ilçeye kaç konut yapılacak?
TOKİ tarafından Malatya genelinde yapılacak konut sayıları şöyle açıklandı:
Battalgazi – Yeşilyurt: 8.500 konut
Akçadağ: 150 konut
Arapgir: 30 konut
Arguvan: 50 konut
Darende: 65 konut
Doğanşehir: 300 konut
Doğanyol: 40 konut
Hekimhan: 300 konut
Kale: 75 konut
Kuluncak: 70 konut
Yazıhan: 79 konut
Toplam konut sayısı: 9.659
TOKİ Malatya asıl hak sahipleri ne yapacak?
Kura sonucu asıl hak sahibi olan adaylar:
TOKİ tarafından ilan edilecek tarihlerde
Başvuru yaptıkları bankalara giderek
Gayrimenkul satış sözleşmesini imzalayacak
Sözleşme sürecinde adaylardan şu belgeler istenecek:
İkametgah belgesi
Adrese dayalı nüfus kayıt belgesi
Gelir belgesi
Nüfus kayıt örneği
Belirlenen süre içinde işlem yapmayanların hakkı yedek adaylara devredilecek.
TOKİ Malatya kura sonucu çıkmayanlar parasını geri alabilecek mi?
Kura sonucunda asıl veya yedek olarak çıkmayan adaylar, yatırmış oldukları 5 bin TL başvuru bedelini, başvuru yaptıkları banka şubelerinden geri alabilecek.
TOKİ Malatya kura sonuçları nereden takip edilir?
🔹 talep.toki.gov.tr
🔹 e-Devlet > TOKİ Kura Sonuçları
🔹 TOKİ resmi duyuru ekranları
Kura sonuçları posta veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek.