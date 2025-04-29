Malatya ve Kilis’te terör operasyonu: İki kişi tutuklandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, PKK/KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Malatya ve Kilis’te terör operasyonu: İki kişi tutuklandı
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Kilis'te de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen E.H. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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