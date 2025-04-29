Malatya ve Kilis’te terör operasyonu: İki kişi tutuklandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, PKK/KCK/PYD-YPG silahlı terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kilis'te de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu, PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu belirlenen E.H. isimli şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı