Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Malatya ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Irak'ta geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi.
Şüphelilerin sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.