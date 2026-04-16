Malatya ve Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Malatya ve Şanlıurfa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Irak'ta geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ile geçmişte DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 9 şüphelinin adresleri belirlendi.

Şüphelilerin sanal medya üzerinden örgütü övücü ve destekleyici paylaşımlar ile terör örgütüne maddi destek sağladığı tespit edildi. Operasyonlarda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 47 fişek, çok sayıda yasaklı yayın, döviz cinsinden para, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. İsmi açıklanmayan 9 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

