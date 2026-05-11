Malatya'da 116 sanıklı çete davasının üçüncü duruşması başladı

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen dava süreci, fiziki şartlar nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nda devam ediyor. Kentte korku ve baskı ortamı oluşturarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve örgütsel güç gösterisi yaptıkları iddia edilen sanıklar, mahkeme salonuna dönüştürülen bu tesiste üçüncü kez hakim karşısına çıkıyor.

POLİS ORDUSU SPOR SALONUNU ABLUKAYA ALDI

Duruşma öncesinde ve yargılama süresince Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede olağanüstü güvenlik tedbirleri uyguladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran dosya kapsamında 43'ü tutuklu olmak üzere toplam 116 sanık yargılanıyor. Şüphelilerden 3'ü yurt dışında firari konumda bulunurken, S. A. isimli sanık hakkında kırmızı bülten kararı olduğu öğrenildi.

Bugün başlayan üçüncü oturumda mahkeme heyetinin daha önce haklarında zorla getirme kararı çıkardığı çok sayıda tanığı dinlemesi planlanıyor. Yargılamanın bu celsesinde en çok dikkat çeken aşamalardan biri olarak, dosyada "Çoban-1" ve "Çoban-2" adlarıyla yer alan gizli tanıkların mahkeme heyetine ifade vermesi öngörülüyor.

Davanın daha önceki oturumlarında mahkeme heyeti sekiz sanığın tutukluluk durumunu değerlendirerek tahliye kararına hükmetmişti. Cezaevinden tahliye edilen söz konusu şahıslar dosyada S.D., A.Ç., E.A., M.M.S., E.P., M.A., N.K. ve Ş.A. olarak geçiyor.